Beerschot Wilrijk heeft een nieuwe ambiancemaker in huis, maar ook... "Een voetballende aanvaller, technisch en balvast"

Broos geeft Marc Brys direct wat tips mee. "Jacques Zoua moet altijd een meerwaarde betekenen voor Beerschot Wilrijk", zegt Broos in GvA. "Persoonlijk vind ik hem het best renderen met een diepe spits voor hem."

"Jacques is technisch sterk en erg balvast. Noem hem gerust een voetballende aanvaller. Hij kan ook als diepe spits uitgespeeld worden, maar daarvoor vind ik hem een beetje te weinig explosief. Op die positie is hij niet beweeglijk genoeg."

Ambiancemaker

Bij Kameroen is hij alvast zeker van zijn plaats. "Jacques is een talentrijke speler die altijd zijn plaats heeft in de nationale ploeg van Kameroen. De voorbije maanden viel hij wegens een blessure naast de selectie. Hopelijk levert hij bij Beerschot Wilrijk opnieuw sterke prestaties en komt hij op die manier weer in de aandacht. Zijn mentaliteit is in ieder geval prima. Bij de 'Ontembare Leeuwen' zorgt hij in de kleedkamer altijd voor ambiance."