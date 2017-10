Jubilaris Vertonghen blijft zichzelf: "Mij maakte het niet uit" en "Ik wist zelfs niet dat het strafschop was"

Vertonghen droeg immers de aanvoerdersband. "Omdat Eden aandrong, want voor mij hoefde het niet", zei 'Kalme Jan'. "Het maakte me niet uit. Het ging om de wedstrijd, niet om mij. Vandaag misten we 7-8 basisspelers en je zag nog geen kwaliteitsverlies. Dat is de sterkte van de groep en dat doet mij het meeste plezier."

"We hebben een heel goeie campagne gespeeld: veel clean sheets, veel doelpunten en veel goeie prestaties. Dit is iets om trots op te zijn. Daarom ook dat ik zeg: ik blijf doorgaan bij de nationale ploeg tot ik niet meer kan", zei de jubilaris.

Emotioneel

Maar wat hij ook zei: het draaide na de wedstrijd helemaal om hem. "De wedstrijd zelf heb ik heel relax beleefd, daarna was wel wat emotioneler", aldus de man die op de schouders ging. "Of ik die strafschop niet wou nemen? Ik wist zelfs niet dat het strafschop was tot Eden achter de bal stond."