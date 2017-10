🎥 Jelle Van Damme krijgt de volle laag: rotte eieren en bloem

Van Damme werd bekogeld met rotte eieren en bloem. Het was even wachten op de voortrekker - Van Damme is nu ook niet de kleinste om tegen uit te pakken - maar Sinan Bolat sprong hem ineens op de rug met een ei in de hand. Het gevolg kan u zien in onderstaand filmpje.

Jelle Van Damme kreeg een heel bijzonder verjaardagscadeau van de coach en zijn teamgenoten. 🎉 Gelukkig kon hij er zelf mee lachen 😂 #COYR pic.twitter.com/YOCFWeMDE0 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) October 11, 2017