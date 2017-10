Opvallend rustige Mourinho, Martinez komt er goed vanaf

Ondanks dat hij de afgelopen weken het belang van Fellaini benadrukte en hij ook nog met de blessure van Paul Pogba zit, was Mourinho heel rustig. "Dit is geen klap, geen probleem", zei hij. "We huilen niet om blessures. We klagen misschien over het proces dat tot die blessure leidt, maar niet over de blessure zelf. We hebben gewoon vertrouwen in de spelers die wel spelen."

Mourinho haalde dus niet uit naar Roberto Martinez, die hem liet spelen. "We hebben niet enkel blessures bij de nationale ploegen hé", antwoordde hij kalm. Ook Romelu Lukaku mocht gisteren spelen, maar zijn blessure lijkt tot het verleden te behoren.