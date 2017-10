Kogel is door de kerk: Lierse heeft nieuwe trainer

"Het bestuur van Lierse besliste vandaag dat Will Still, die de voorbije week fungeerde als interim hoofdcoach van Lierse, de Geel-zwarte hoofdcoach blijft tot tenminste het einde van de eerste periode in de Proximus League", aldus Lierse via haar webstek.

Van Kerckhoven

Nico Van Kerckhoven wordt de nieuwe assistent-coach, David Colpaert en keeperscoach Patrick Nys blijven op post.

Het was al even duidelijk dat Lierse de 24-jarige Still als een ernstige optie zag als T1. "Hij heeft zeker kwaliteiten en ligt goed bij de speler", gaf Roel Rymen al aan bij Het Nieuwsblad een week terug. Nu is de beslissing dus gevallen.