Oef! Dan toch Messi op het WK (mét beelden)

Wanneer je nu naar de stand kijkt in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule, lijkt er niets aan de hand; Argentinië pronkt intussen immers op een veilige derde plaats.

Maar gisteren was dat even anders. De Argentijnen stonden pas zesde en hadden in en tegen Ecuador absoluut een zege nodig. Maar dan heb je nog altijd Messi natuurlijk.

Koning Messi

Hij scoorde maar liefst drie doelpunten en wiste zo de 1-0 van Ecuador in de allereerste minuut uit. Bekijk hieronder zijn doelpunten. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.