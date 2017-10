Je zou voor minder vloeken: Lukaku 2 goals van record

Buitenspel en geen doelpunt dus. Het record van meeste doelpunten in een kwalificatiecampagne moeten we dus noodgedwongen delen met Duitsland. Maar Lukaku jaagt ook op een persoonlijk record.

In de wedstrijd waarin Jan Vertonghen recordinternational werd, zou het wel heel mooi geweest zijn om eindelijk topschutter aller tijden te worden. Met zijn doelpunt komt Lukaku nu op de gedeelde derde plek.

Aftellen voor Big Rom

In 63 interlands scoorde hij 28 doelpunten. Even veel als Wilmots en Mermans, maar die laatste had er een wedstrijd of zeven minder voor nodig. Nu wachten enkel nog Paul Van Himst en Bernard Voorhoof.

Die staan met dertig doelpunten helemaal bovenaan. Geen haar op ons hoofd die eraan denkt dat Lukaku het níet haalt, de vraag is vooral: wanneer?