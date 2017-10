Voor deze jongen deden de 90 minuten tegen Cyprus extra deugd: "En nu hopen op eerste minuten bij club"

Chadli heeft nog geen minuut gespeeld in de Premier League dit seizoen. "Eerst door een blessure, maar ik ben stilaan helemaal fit en hoop wel op minuten. Het is niet makkelijk natuurlijk, daarom deden die 90 minuten bij de nationale ploeg nog meer deugd", zei hij.

Chadli was eigenlijk van plan te vertrekken bij West Brom, maar dat ging niet door. "Ze hebben me uiteindelijk niet verkocht. Maar ik maak me nog geen zorgen. Ik werk hard om mijn minuten te verdienen en mijn kans zal wel komen."

Concurrentie voor Carrasco?

Bij de Rode Duivels maakte hij in de 3-5-2 van Martinez wel indruk. "Of ik defensief iets sterker ben dan Carrasco? Misschien, maar Yannick heeft het toch ook heel goed gedaan? We zijn gewoon een kwalitatief sterke groep. Bij West Brom speelde ik vorig seizoen veel linksmidden, dat helpt wel."