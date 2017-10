De UEFA Nations League-groepen zijn bekend: Rode Duivels in groep A, zelfs San Marino kan zo naar het EK

Vanaf september 2018 kruisen alle 55 geplaatste landen de degens. De vier groepen zijn ook bekend, met de Rode Duivels uiteraard in Groep A. De landen worden onderverdeeld in 4 divisies, met de eindwinnaar die sowieso uit de eerste divisie met de twaalf beste landen komt. Die twaalf worden opgedeeld in vier groepen van drie.

De vier groepswinnaars strijden dan om de eindzege. Na elke editie degraderen er uit de eerste drie divisies telkens vier landen en er promoveren vier landen. De groepsfase is van september tot november. Daardoor worden de kwalificaties voor het EK 2020 uitgesteld. Die vinden vanaf dan plaats van maart 2019 tot november 2019.

OFFICIEL : Voici les 4 différentes ligues qui composeront l'UEFA NATIONS LEAGUE ! #UEFA #UEFANationsLeague pic.twitter.com/43gbeDc2jd — UEFA Nations League (@NationsLeagueFR) October 11, 2017

Inzet: zelfs San Marino kan naar het EK

In elke divisie wordt er om een EK-ticket gespeeld. De vier groepswinnaars spelen een play-off in elke divisie en de winnaar daarvan mag naar het EK. Dus uit divisie 4, waar de kneusjes zitten, mag er ook eentje naar het EK.

Groepen

A-divisie: Duitsland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Polen, IJsland, Kroatië, Nederland en België.

B-divisie: Oostenrijk, Wales, Rusland, Slovakije, Zweden, Oekraïne, Ierland, Bosnië-Herzegovina, Noord-Ierland, Denemarken, Tsjechië, Turkije.

C-divisie: Hongarije, Roemenië, Schotland, Slovenië, Griekenland, Servië, Albanië, Noorwegen, Montenegro, Israël, Bulgarije, Finland, Cyprus, Estland, Litouwen.

D-divisie: Azerbeidzjan, Macedonië, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Letland, de Faeröer, Luxemburg, Kazachstan, Moldavië, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.