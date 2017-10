Decuyper schenkt zelf klare wijn omtrent overname Lierse

Decuyper is sinds de komst van Luciano D'Onofrio wat uit beeld verdwenen bij Antwerp. Hij buigt zich wel nog over de zoektocht naar commerciële partners. Bij Antwerp en Lierse ging het gerucht dat hij echter ook interesse had in Lierse.

"Ik heb dat gerucht ook gehoord, maar dat klopt totaal niet. Ik heb nog niets ondernomen, en ben ook niet van plan dat te doen. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd. Mocht het wel zo zijn, ik zou het u zeggen", zei hij aan Sport/Voetbal Magazine.