Sa Pinto weet waar hij voor staat, bestuur geeft hem serieus ultimatum

door Johan Walckiers

Ricardo Sa Pinto moet met Standard 9 op 9 halen de volgende weken

Ricardo Sa Pinto weet waar hij zondag voor staat. Thuis tegen Kortrijk gaat hij best met drie punten in zijn zak het stadion uit of met zijn valiezen onder zijn arm. De Portugees zit op de wip en zou dit weekend de genadeslag kunnen krijgen.