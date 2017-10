Weldra big in Japan? Na miljoenenbod van Club Brugge heeft ook andere Belgische topclub zich al gemeld voor de seizoensrevelatie

De 26-jarige Morioka is hot in België, en meer en meer big in Japan. De interesse vanuit zijn thuisland neemt toe, zo kreeg W-Beveren al tal van interviewaanvragen.

Ook van andere clubs is er belangstelling. Kort voor het einde van de transferperiode wilde Club Brugge Morioka namelijk nog in huis halen. De vicekampioen bracht tevergeefs een bod uit van 3 miljoen euro. (Lees er HIER meer over) Blauw-zwart is overigens niet alleen, want ook Anderlecht heeft zijn interesse al nadrukkelijk laten blijken.

WK 2018

De Belgische top jaagt op de spelverdeler en dus is de vraag of de Leeuwen hem tijdens de wintermercato wel kunnen houden. Het opzet van Morioka is duidelijk: met Japan naar het WK in Rusland trekken.