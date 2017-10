🎥 Fans Rode Duivels kunnen de niet-selectie van Nainggolan niet begrijpen: "Met alle respect voor Tielemans en Witsel, maar..."

"Nainggolan moet er altijd bij zijn, want ook in de slechte momenten gaat hij ervoor. Maar Martinez heeft er blijkbaar geen oren naar", vertelden twee jonge fans uit Aalter. "Om iets te forceren op het WK, zal hij toch mee moeten naar Rusland."

De vraag is of de bondscoach zijn mening nog verandert? "Ik denk dat het louter een persoonlijke kwestie is", aldus twee supporters uit Schaffen. "Radja is de beste middenvelder van Roma. Hij zegt zijn mening, rookt af en toe een sigaret. Daar is niets mis mee. Bruno en Patrick Versavel waren vroeger mijn buren. De voetballers van toen deden dat allemaal."

Indien Martinez Nainggolan toch meeneemt, moet er natuurlijk iemand thuisblijven. "De jongens die niet of weinig spelen. Met alle respect voor Tielemans, maar zijn kans komt nog wel over enkele jaren. En Witsel speelt in China..."

"De keuze op het middenveld is groot, maar voor Radja is er altijd plaats", besloten twee fervente supporters van Yannick Carrasco. "Martinez mag op z'n middenveld iedereen wisselen, zolang Carrasco maar blijft staan." (lacht)