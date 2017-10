Courtois heeft duidelijke boodschap: "En nu een topland graag"

Zes in tien matchen, niet slecht natuurlijk. Zes goals tegen en 43 gemaakt, 'a job well done', moeten ze bij de Duivels denken. "Tja, het was vooral zaak om geconcentreerd te blijven in zo'n match. Ook al heb ik niets moeten doen. Cyprus was enkel gekomen om zo weinig mogelijk goals tegen te krijgen."

En zoiets gaan ze op het WK niet meemaken. Daar zit de elite van het wereldvoetbal. En met alle respect: als Griekenland en Bosnië de moeilijkste matchen waren voor deze groep... Een waardemeter is het niet echt.

Courtois ziet dat er nog werkpunten zijn.

Courtois doet dan ook een oproep naar de KBVB en de bondscoach. "Ik kijk al uit naar de matchen tegen Japan en Mexico. Daar kunnen we werken aan onze zwaktes. We hebben een heel aanvallende ploeg en bij counters merk je dat we te veel ruimte weggeven. In maart hoop ik op een oefenmatch tegen een echt topland. Maar eerst op de loting wachten, want daar zal veel van afhangen."