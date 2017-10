Globetrotter Saintfiet gaat deze keer in... Europa aan de slag

door Sander De Graeve

Tom Saintfiet is de nieuwe bondscoach van Malta

Foto: © Photonews

Tom Saintfiet heeft een nieuwe baan gevonden. De Belgische coach is een specialist in het op de kaart zetten van kleine en opkomende landen in het voetballandschap. Malta wordt zijn volgende uitdaging.