U2 moet wijken voor Messi en co.

De Ierse rockband zou een spetterend optreden geven in Buenos Aires om 21u, maar dat werd meer dan een uur uitgesteld. Zo konden de Argentijnen eerst op groot scherm naar de belangrijke wedstrijd tegen Ecuador kijken.

Het feest was dus compleet na de hattrick van Messi en Bono en co. konden zich wellicht geen beter voorprogramma voorstellen.

Currently at the U2 concert in Buenos Aires: Messi takes over the Joshua Tree stage, concert postponed by 2hrs due to World Cup qualifier pic.twitter.com/RRl7bsVoYG