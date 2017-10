Wereldtopper in zijn vakgebied ziet Kompany nog lang niet stoppen: "Hij gaat zich aanpassen"

door Redactie



Volgens Lieven Maesschalck is er geen probleem met Kompany

Vincent Kompany is weeral eens geblesseerd. De kapitein van de Rode Duivels is al verschillende keren door de handen van Lieven Maesschalck, wereldbefaamd kinesist, gegaan. En Maesschalck ziet dat het einde voor de verdediger nog lang niet nabij is.