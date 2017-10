"Ik ben er zeker van, Radja gaat niet mee naar het WK"

Marc Degryse is zeker dat Nainggolan er niet bij zal zijn op het WK, dat geeft hij mee in Het Laatste Nieuws. "Roberto Martínez is er van overtuigd dat andere spelers beter zijn dan Radja. Dat is één kant van de medaille", aldus Degryse.

"Daarnaast is er een mentale kloof tussen coach en speler die niet te overbruggen is. De geheelonthouder Martínez versus de bon vivant Nainggolan - werelden die elkaar niet meer raken."