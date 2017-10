Na het WK exit Martinez? Degryse is het zeker: "Híj wordt bondscoach"

Zo is er nog steeds de heisa rond ene Radja Nainggolan, die volgens velen altíjd in de selectie moet zitten. Martinez heeft een probleem met de losbandige Nainggolan en dus blijft die in Rome.

Volgens Marc Degryse is het na het WK over en out voor de Spanjaard. "Maar het zal hem niet nonchalanter maken in zijn prestatiedrang. Een goed WK van de Rode Duivels is ook voor hem goed. Dan wacht hem mogelijk een aanbieding van een topclub in de Premier League", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.

De geheimzinnigheid rond Michel is fake -Marc Degryse

De opvolger staat al klaar. "Intussen weten alle Rode Duivels wel dat er al iemand in de wachtkamer zit om Martínez op te volgen: Michel Preud'homme. De geheimzinnigheid die wordt opgevoerd rond Michel is fake. Het is de ziekte van sportbonden: altijd eerst geritsel binnenshuis."