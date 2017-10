Tielemans over zijn kansen op het WK: "Dit was belangrijk"

Alhoewel, de laatste weken gaat het beter. Hij mag één op twee wedstrijden volledig spelen bij de Franse topclub. "Elke speler zal fit moeten zijn en moeten spelen bij zijn club om mee te mogen naar Rusland, dat weet ik ook", aldus Tielemans. "Aan mij om te blijven werken."

Maar hij hoeft zich weinig zorgen te maken, want de bondscoach is gek op hem. "Het was belangrijk dat ik me kon laten zien aan de bondscoach. En het ging goed in de laatste twee matchen. Ik heb redelijk wat druk kunnen zetten en me kunnen doorzetten op het middenveld."

De zes

Naast Axel Witsel was het volgens hem makkelijk. "Die heeft al zo'n grote carrière achter de rug en er zit nog heel wat aan te komen. Hij leert me heel wat. Ik ben blij met mijn persoonlijke prestatie ja. Ik kan dus ook op 'de zes' spelen."