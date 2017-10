Huzarenstukje van D'Onofrio: Antwerp betaalde dit onwaarschijnlijk lage bedrag voor zijn 19 nieuwkomers

door Diederik Geypen

door

Antwerp betaalde dit onwaarschijnlijk lage bedrag voor zijn 19 nieuwkomers

Foto: © photonews

Royal Antwerp miste zijn rentree in de Jupiler Pro League niet. De Great Old is allesbehalve een grijze muis op het veld en ook in de tribunes maakt de club met zijn imposante aanhang indruk.