Antwerp-fans zijn niet te spreken over de 850 tickets op bezoek bij Club Brugge: "Arm België"

Daar kunnen de Antwerp-fans niet mee leven. "Slechts 850 tickets voor bezoekers op Club Brugge en een verplichte combiregeling. Arm België", klinkt het op de sociale media.

Eerder kochten Antwerp-supporters al kaartjes in de neutrale en thuisvakken. Die zal blauw-zwart echter terugbetalen. De partij tussen Club en de Great Old wordt gezien als een risicomatch, en dus gelden strikte veiligheidsregels. (Lees er HIER meer over)