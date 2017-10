Antwerpse politie speurt voort na raid op supportersbussen Beerschot Wilrijk: opnieuw drie hooligans aangehouden

Woensdagnamiddag werden drie verdachten voorgeleid. "Twee verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden voor zware slagen, vernielingen en bendevorming. Een derde verdachte is enkel aangehouden voor bendevorming en mag zijn voorarrest thuis met een elektronische enkelband uitzitten", laat perschef Ken Witpas van het Antwerpse parket weten aan Het Laatste Nieuws.

In totaal zitten nu acht hooligans in de cel. Ze riskeren een gevangenisstraf tot wel vijf jaar. (Lees er HIER meer over) Eén verdachte verblijft thuis, weliswaar met enkelband. Vijf anderen zijn vrij onder voorwaarden.