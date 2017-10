De breuk met oud-bondscoach Marc Wilmots lijkt definitief: "Het is twee jaar geleden dat ik met hem heb gesproken"

Wilmots haalde destijds Lieven Maesschalck bij de Rode Duivels. Toen de gewezen aanvaller zelf nog speler was, noemde hij hem zelfs de 'kinesist-tovenaar'.

Vertrek na het WK in Brazilië

Wilmots en Maesschalck werden vrienden, maar hun sterke persoonlijkheden botsten tijdens de samenwerking bij de nationale ploeg. De topkinesist verliet kort na het WK in Brazilië de staf.

Of de breuk onherstelbaar is? "Dat blijft privé. Het is twee jaar geleden dat ik met hem heb gesproken. Hoofdstuk afgesloten", is Maesschalck echter duidelijk in Sport/Voetbalmagazine.