Belgische succescoach baalt van beslissing uit het verleden: "Ik had bondscoach van de Rode Duivels moeten worden"

Hugo Broos loodste Club Brugge naar de titel in 1992 en 1996. Met Anderlecht deed hij dat nog eens over in 2004. Voor de geboren Vlaams-Brabander bij paars-wit neerstreek, liet hij de kans liggen om bondscoach van België te worden.

"De Rode Duivels, dat betekende toen 'maar' vier matchen op een jaar", vertelt Broos in zijn boek 'Altijd weer winnen' waarvan donderdag een voorpublicatie in Het Laatste Nieuws verscheen. "Ik zou de geur van het veld, van de kleedkamer, van de dagelijkse trainingen, het toewerken naar de match van het volgende weekend te veel missen, vond ik."

Mooi op het palmares

"Ik werd dus niet de nieuwe coach van de Rode Duivels (nu, zoveel jaren later, denk ik dat ik het tóch had moeten doen, het had mooi gestaan op mijn palmares). Aimé Anthuenis werd de bondscoach die overkwam van Anderlecht. En dat betekende dus dat paars-wit op zoek moest naar een nieuwe man."