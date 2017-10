Agüero reageert voor het eerst na zwaar auto-ongeval: "Ik mag van geluk spreken dat ik er nog ben"

In een interview met het Argentijnse TyC Sports heeft Agüero toegegeven dat het veel erger met hem kon aflopen. Na de crash met de taxi tegen een paal, hield de aanvaller van Manchester City er 'enkel' een gebroken rib aan over.

"In het ziekenhuis realiseerde ik me dat enkel en alleen door het dragen van mijn gordel, ik nog kan praten over de feiten. Ik mag van geluk spreken dat ik er nog ben", aldus de 29-jarige goaltjesdief.

Vorige week stelde de teamdokter van Argentinië nog dat Agüero mogelijk nog zes weken vanaf de zijlijn moet toekijken. Daar denkt de aanvaller duidelijk anders over. Hij wil het liefst dit weekend al in actie komen tegen Stoke City. Die kans lijkt echter weinig waarschijnlijk.