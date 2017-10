Zeventien jaar na Figo: 'Cristiano Ronaldo wil landgenoot van Barcelona naar Real loodsen'

door Yannick Lambrecht

Cristiano Ronaldo wil Andre Gomes (Barcelona) naar Real Madrid loodsen

De laatste speler die de 'verboden' overgang tussen Real Madrid en Barcelona maakte, was Luis Figo in 2000. Cristiano Ronaldo wil daar nu verandering in brengen.