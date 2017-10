Aad de Mos is ervan overtuigd dat Vanhaezebrouck een belangrijke pion uit de ploeg gooit: "Hij is een overroepen speler"

In aanvallend opzicht heeft Vanhaezebrouck namelijk meerdere keuzes. Analist Aad de Mos geeft in Het Laatste Nieuws alvast zijn visie. "Teodorczyk is een zekerheid voorin en in steun van hem zal hij Stanciu en Onyekuru verkiezen boven Hanni", meent de Nederlander.

"Wat mij betreft is Hanni een overroepen speler. Hij werd te veel gehypet en heeft niet zo'n goede relatie met het publiek. Dat komt Stanciu goed uit. Hij moet nu maar eens openbloeien." Dat Hanni, vorig jaar goed voor 13 goals en 19 assists, niet in de bovenste schuif ligt bij de fans, bleek nog tegen Standard. (Lees er HIER meer over)

"Ik denk dat Vanhaezebrouck voor duidelijkheid zal kiezen en de spelers op hun beste positie zal uitspelen", besluit De Mos. "Het lijkt me een goede zaak om niet langer namen een parkeerplaatsje te geven. Zo zijn alle excuses meteen in de kiem gesmoord."