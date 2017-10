Roeselare én Club Brugge wachten op de grote doorbraak van de man die vorig jaar 40 keer scoorde: drie redenen waarom het tot dusver niet wil lukken

De teller van Brodic staat momenteel op 46 competitieminuten tegen Beerschot Wilrijk en 98 stuks in de Croky Cup. De enige keer dat hij tot dusver raak trof, was in de bekerontmoeting met amateurclub Bilzerse Waltwilder. Zijn moeizame start is te wijten aan enkele factoren, zo vernamen we bij de nummer 4 uit de Proximus League.

Aanpassingsperiode

Brodic maakte vorig jaar 40 doelpunten bij de Brugse U21 en leverde 15 assists af, maar ervaart nu ook dat de beloftencompetitie niet te vergelijken valt met de Proximus League. Het niveau van de acht clubs hoeft niet onder te doen voor dat van enkele Belgische eersteklassers. Die aanpassing vergt dan ook de nodige tijd.

Slechte moment zijn kans gekregen

De beloftevolle aanvaller mocht in de competitie een eerste keer starten tegen Beerschot Wilrijk. Een wedstrijd in moeilijke omstandigheden voor Brodic, die halfweg bij een 0-1-achterstand naar de kant moest. Roeselare kende een off day en zou de partij uiteindelijk met zware 0-4-cijfers verliezen.

Reusachtige kern

Roeselare beschikt over een kern van ruim dertig spelers. Dan is het als rookie van 20 niet evident om zomaar je plaats af te dwingen. Elke week vallen tal van jongens naast de selectie. Ook Brodic zat lang niet altijd op de bank.

Kortom, de integratie van Brodic heeft tijd nodig. Aan de werkkracht en intrinsieke kwaliteiten ligt het niet, dat laat de Kroatische spits vaak genoeg zien op training. Het geloof bij de club en de speler in kwestie is nog steeds intact. Aan hem om nu te bevestigen.