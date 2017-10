Ex-Rode Duivel Bailly reageert op de 12 kilo die hij te dik stond: "Op dat vlak is er geen probleem meer"

De 31-jarige Bailly vatte de voorbereiding bij Moeskroen aan met 12 kilogram overgewicht. "Het is moeilijk te zeggen hoeveel procent ik van mijn topniveau verwijderd ben", vertelt de goalie hierover in Het Laatste Nieuws.

"Belangrijker voor mij is dat ik opnieuw plezier schep in elke match. (glimlacht) Ik weeg nu alleszins geen twaalf kilo te veel meer. Er is op dat vlak geen enkel probleem meer. Ach, de één komt sneller bij dan de andere, gelukkig verlies ik ook snel gewicht."

Clean sheets

Om hem te motiveren, besloten de Henegouwers Bailly en premie uit te reiken bij elke clean sheet. "De club heeft me die aangeboden, dat motiveert me niet meer of minder. (grijnst) Ik heb er ook nog maar één." Op bezoek in Lokeren (0-2) hield Bailly de nul.