🎥 Zoveel maanden mag agressieve voorzitter van Sion het stadion niet meer betreden

Veertien maanden. Zo lang mag Christian Constantin thuis nadenken over zijn daden. Na afloop van het competitieduel tegen Lugano op 21 september ging de voorzitter helemaal over de schreef door analist Rolf Fringer te lijf te gaan. Die had hem eerder 'een narcist met nul procent empathie' genoemd.

Dat bleek genoeg voor Constantin om Fringer enkel rake klappen te verkopen. De disciplinaire commissie van de Zwitserse federatie legt hem nu een zware sanctie op. "Constantin heeft de gedragsregels ernstig geschonden en de waarden van het voetbal beschaamd", klinkt het.

Naast veertien maanden geen stadions meer te mogen betreden in matchen van de Zwitserse competitie, beker en nationale ploeg, kreeg de sterke man van Sion nog een geldboete opgelegd van 86.500 euro.

