Francky Dury twijfelt niet aan ex-sterkhouder: "Hij heeft genoeg kwaliteiten om te slagen bij Monaco"

Volgens L'Equipe zou Monaco-coach Leonardo Jardim Meïté een gebrek aan fysieke inspanningen verwijten op training. Dat verklaart onder meer zijn bijzonder lage aantal speelminuten dit seizoen: slechts 5 minuten mocht hij invallen tegen Strasbourg. En dan gaan we al terug naar 16 september.

Francky Dury verdedigt zijn ex-speler. "Het is een winnaar die sterk is in de duels. Hij heeft genoeg kwaliteiten om te slagen. Jardim is een goede coach. Hij weet hoe om te gaan met jongeren en hen te motiveren."

"Ik ken de kwaliteiten van Meïte, maar ik accepteer ook dat Jardim hem nog niet gebruikt. Hij werkt elke dag met hem en kan daar beter over oordelen dan ik. Misschien moet de speler zich nog wat aanpassen aan het niveau van Monaco. Dat is perfect mogelijk", aldus Dury aan het Franse dagblad.