Genk-directeur De Condé maakt zich zorgen: "Ik weet niet waar dat naartoe is"

Na de coachwissel op tweede kerstdag toverde Genk bij momenten fraai voetbal op de mat. Een plaats bij de laatste acht in de Europa League was de bekroning. "Ik weet niet waar dat spel naartoe is", zegt De Condé bij Sporza.

"We hebben onze start gemist. We slikten 3 doelpunten tegen Waasland-Beveren, 2 op Standard en 3 op Antwerp. Dat heeft misschien voor twijfel gezorgd binnen de groep. Maar we hebben ook al getoond dat we het wél kunnen. Dat kan niet volledig weg zijn."

Tonen dat spelers er wakker van liggen

Of de coach gefrustreerd is? "Ik denk het niet. Hij is wel ontgoocheld in de resultaten en in de manier van spelen, net zoals iedereen. Iedereen werkt hard en we geloven echt dat we het nog kunnen keren. We moeten de fans laten zien dat ook de spelers hier van wakker liggen", geeft De Condé aan.