Vanhaezebrouck denkt aan verrassende keuze in de aanval

Op de vraag wie er in zijn systeem het best kan renderen, had Vanhaezebrouck toch een opvallend antwoord. Want er werd met geen woord over Teodorczyk gerept. "De beste en de sterkste zal spelen", zei de paars-witte coach. "Ze hebben allemaal een ander profiel. Beric kan meer van de ruimte gebruik maken. Maar Harbaoui is bijzonder sterk in de box, misschien wel de beste in België."

Wat ons dan weer doet vermoeden dat Harbaoui zal spelen tegen KV Mechelen. Toch opvallend, want in de combinatie is de Tunesiër wel niet de sterkste. En vraag maar aan Jérémy Perbet, ook zo'n goalgetter, hoe hem dat verging bij Gent.

Maar dus niks over Teodorczyk, die ook onder Weiler en Frutos al naar de bank verdween. De Pool zou volledig uit vorm zijn en zal zich dus moeten bewijzen op training.