Vanhaezebrouck stoort zich reeds aan één ding: "Daar kan ik niet tegen, Hanni blijft mijn kapitein"

Vanhaezebrouck riep gisteren een afvaardiging van de supporters bij elkaar om het onder meer daar over te hebben. "Ik heb hen mijn mening gezegd en ik heb daar ook over gesproken met de groep. Het doet me pijn als er één speler geviseerd wordt", zei hij vandaag.

"Ik kan daar tegen, ik heb een dik vel. En als de ploeg uitgefloten wordt, dat kan gebeuren. Maar één speler uitfluiten, daar kan ik niet tegen. Ik hou er niet van en Hanni blijft ook mijn kapitein", benadrukte hij.