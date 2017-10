Vanhaezebrouck goochelt met quotes: "De fotograaf had een goeie dag", "Niets beter dan alleen met een Hollander" en "Assistenten zijn niet als wijn"

Vanhaezebrouck organiseerde woensdagavond op eigen initiatief een overlegmoment met de vertegenwoordigers van de supportersclubs. Op de foto's liet de oefenmeester een ontspannen en goedgemutste indruk achter. "De fotograaf zal een goeie dag gehad hebben zeker?", grapte Vanhaezebrouck donderdag daarover op zijn persbabbel.

Vlotte integratie

De eerste trainingsdagen verliepen in een goeie sfeer. "Het was plezant met een kleine groep. Dan integreer je net iets makkelijker. Ik stond daar alleen met Max (keeperstrainer De Jong, red.). Niets beter dan alleen zijn met een Hollander, zeker als het slecht gaat met Nederland. We hebben mekaar goed leren kennen." (lacht)

Ook de vraag over zijn zogezegd 'kleine' staf, beantwoordde Vanhaezebrouck met een kwinkslag. "Mijn staf is hier twee keer zo groot als bij Gent. Maar het is ook geen wijn hé. Die worden niet beter als je ze in de kelder achterlaat. Je moet ze laten werken."