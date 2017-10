Hugo Broos stopt ermee: na titels met Club Brugge, Anderlecht én Kameroen plakt de trainer een datum op zijn afscheid

De 65-jarige Broos kondigt in zijn boek 'Altijd weer winnen' namelijk zijn afscheid als coach aan. In samenspraak met zijn vrouw Sonja besliste de oefenmeester om in 2019, na meer dan 50 jaar in het voetbal, ermee te stoppen.

"Dan is het mooi geweest, ons leven heeft dan vijftig jaar in het teken gestaan van mijn voetballersbestaan. dat is lang, heel erg lang", aldus Broos in een voorpublicatie van zijn boek in Het Laatste Nieuws.

Schitterende voldoening

"De triomf op de Afrika Cup heeft me een schitterende voldoening gegeven. Mijn drang om mooi te eindigen heeft geloond." Broos loodste zowel Anderlecht als Club Brugge naar de Belgische landstitel.