Mourinho weigert te 'wenen': "Zijn blessure is geen dreun voor ons"

Marouane Fellaini was zich met enkele puike prestaties eindelijk in de harten van de supporters aan het sluiten. Zijn knieblessure is dan ook een domper voor Manchester United. Coach Mourinho denkt het ontbreken van de Belg goed te kunnen opvangen. "We hebben genoeg spelers, zijn blessure is geen dreun voor ons."

Tegen Sky Sports weigert The Special One te klagen. "We wenen niet over blessures. We kunnen wel wenen over de manier waarop onze spelers zich blesseren, maar niet over de blessure zelf." Zaterdag verwelkomt Liverpool Manchester United voor de absolute topper van speeldag 8 in Engeland.