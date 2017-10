Lombaerts zat voor Oostende bijna in Anderlecht: "Het was maar een excuus"

In de zomer van 2016 klonk het dat Lombaerts een te groot risico was door zijn blessuregevoelige knieën. "Mij is dat nooit zo gezegd", aldus Lombaerts in Humo.

"Misschien hebben ze het als excuus gebruikt tegenover de pers, maar volgens mij vroeg Zenit gewoon te veel. Mochten mijn knieën echt zo slecht zijn, dan had ik onlangs geen drie wedstrijden in één week gespeeld", verzekert hij.

Voor zijn dochter

Deze zomer werd zijn terugkeer naar België dan toch werkelijkheid, weliswaar naar KV Oostende. "Ik wilde terug thuis zijn, en Oostende is een ploeg met veel ambitie. Maar de grootste verrijking is dat ik mijn dochter iedere dag kan zien. Dat was in Rusland niet altijd zo. Nu kan ik haar ook naar de crèche brengen. Ik hoef niets meer te missen."

