Pollet ligt niet wakker van de kritiek: "Ik heb steeds alles gegeven voor Charleroi"

Ondanks hij het volle vertrouwen geniet van coach Felice Mazzu, heeft David Pollet het niet altijd gemakkelijk bij Charleroi, waar hij geregeld bekritiseerd wordt omwille van slechte prestaties. "Misschien willen de fans een aanvaller die 20 goals per seizoen maakt, maar dat profiel hebben we niet in onze kern", vertelt hij aan Sud Presse.

Als Pollet geviseerd wordt door critici, wil hij daar liever niet over praten. "Ik wil de pagina omdraaien. Ik wil wel benadrukken dat mijn betrokkenheid nooit veranderd is. Ik probeer steeds mijn best te doen op het veld en ik heb alles gegeven wat ik kon voor Charleroi."

Aan veranderen van club, denkt de aanvaller dan ook niet. "Men houdt van mij of men houdt niet van mij. Ik sta nog onder contract bij Charleroi, de coach heeft vertrouwen in mij en ik weet tot wat ik in staat ben."