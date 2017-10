Panamese Gentenaar hoopt WK-debuut mee te maken: "Ik zou het een hele eer vinden om tegen een toernooifavoriet als België te spelen"

"Ik wil erbij zijn in Rusland", meent Avila in Het Laatste Nieuws. "Om tegen de Rode Duivels te spelen? Dat zou ik geweldig vinden. We zouden compleet kansloos zijn, maar ik zou het een hele eer vinden om tegen een toernooifavoriet als België te spelen."

Voor mij is dit het signaal om nog harder te werken hier in Gent - Ricardo Avila Deel deze quote: