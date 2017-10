Respect van Ferrera voor Vanhaezebrouck is groot: "Toen antwoordde ik dat Anderlecht met hem zó kampioen zou worden"

Ferrera vindt dat Anderlecht met Vanhaezebrouck de beste keuze maakte. "Hein is iemand die weet wat hij wil: iets geven aan de mensen", laat de T1 van KV Mechelen in Het Laatste Nieuws verstaan.

Respect voor de filosofie

"Kansen creëren, efficiënt voetballen. Hij heeft een idee en daar heeft hij jarenlang aan gewerkt. Niet iedereen heeft die filosofie en dat respecteer ik enorm."

"Een jaar geleden vroeg iemand me wie ik de beste trainer vond voor Anderlecht. Ik antwoordde dat ze met Vanhaezebrouck zó (brengt twee vingers naar zijn neus, red.) kampioen zouden worden."

Voor de nieuwe trainer van de recordkampioen ligt dit seizoen een pak werk op de plank. "Ze zijn slecht gestart, dus ik weet niet of dat nu ook zo is. Hein heeft specifieke eisen. De vraag is hoeveel tijd hij nodig heeft om zijn spelers te laten voetballen zoals hij het wil", besluit Ferrera.