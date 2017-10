Schrijvers vergat bij de nationale beloften even de Genkse zorgen: "Zonder die sfeer zaten we pas echt in de problemen"

"Ik ben blij dat ik een weekje in een andere omgeving met andere jongens kon voetballen. Want het zijn geen makkelijke weken geweest", geeft Schrijvers toe in gesprek met Voetbalkrant.com. "We kenden een vervelend moment tegen KV Oostende. Die reactie van de fans was pijnlijk. Na onze remonte in Eupen was de sfeer al een pak positiever."

De echte crisis bij Genk maakte ik in mijn beginperiode mee

Genk keerde am Kehrweg nog terug na een 3-1-achterstand. "Het was lang geleden dat Genk nog een dubbele achterstand kom ombuigen", gaat schrijvers voort. "Daar moeten we op voortbouwen."

"De sfeer in de groep zit nog altijd goed. En dat moet ook, anders zitten we pas echt in de problemen. Nu is er van een crisis nog geen sprake. Dat was in mijn beginjaren bij Genk wel het geval. Beide periodes kunnen we niet met elkaar vergelijken. Toen maakte ik een echte crisis mee."