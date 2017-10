Schrijnende cijfers: slechts vier JPL-coaches zaten exact een jaar geleden op dezelfde stoel, contrast met buitenland is groot

Nooit eerder grepen de JPL-clubs zo vroeg in het seizoen vijf keer in, ging Het Belang van Limburg na. Opvallend is ook dat ten opzichte van exact een jaar geleden slechts vier trainers nog op dezelfde stoel zitten: Yannick Ferrera bij KV Mechelen, Felice Mazzu bij Charleroi, Francky Dury bij Zulte Waregem en Jordi Condom bij Eupen.

De Limburgse krant vergeleek de Belgische eerste klasse met de hoogste divisies in het buitenland. Spanje is bij de tweede interlandbreak van het seizoen de eerste achtervolger met vier ontslagen trainers.

Coachwissels dit seizoen

België - 5

Spanje - 4

Duitsland - 2

Engeland - 1

Frankrijk, Italië en Nederland - 0