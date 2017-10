Round-up: Sporting Lokeren zet stappen voor belangrijk tweeluik: "Er zit muziek in, maar ..."

Sporting Lokeren won op speeldag 9 enigszins verrassend op bezoek bij Zulte Waregem. Daardoor staan de Waaslanders er plots heel wat beter voor met 10 op 27 en een negende plek in het klassement.

Na een 0 op 6 kwam Peter Maes aan het roer bij de Lokeraars en hij zorgde al vrij snel voor de eerste punten. Bovendien lieten de Waaslanders ook op bezoek bij Anderlecht en Standard zien dat ze wel wat in hun mars hebben.

"Zowel fysiek als mentaal hebben we stappen gezet de voorbije weken", gaf Tom De Sutter aan. "Het was geen leuke periode, hopelijk is dit het begin van iets moois voor deze club. We willen stijgen in het klassement."

"Hier of daar hadden we misschien nog wel een puntje meer kunnen hebben de voorbije weken. We zijn er een paar keer dichtbij geweest, maar we moeten nu vooral blijven werken naar de toekomst toe."

"Enkel met strijd en veel arbeid kunnen we resultaten halen", aldus Peter Maes na de zege in Waregem. "We hebben de voorbije weken een aantal keer goede dingen laten zien, maar het was ook een paar keer net niet op het einde."

"We hebben nu een iets comfortabelere positie om verder te bouwen aan dit elftal. We hebben al twee moeilijke uitmatchen kunnen winnen, er zit muziek in. Maar het moet en kan nog veel beter. De thuismatchen tegen STVV en Charleroi die er zitten aan te komen? Er zijn geen makkelijke matchen, dat zie je aan onze topteams op dit moment."