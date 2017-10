Hein Vanhaezebrouck geeft zijn eerste blessurebulletin, en heeft belangrijk nieuws over Andy Najar

Vanhaezebrouck werkte slechts twee trainingen af met een groep van twintig spelers. "Josué Sa kan spelen, Massimo Bruno is ziek geweest en voor Uros Spajic (enkel) komt de wedstrijd in Mechelen nog te vroeg", gaf de coach mee. "Uros heeft een ongelofelijke drive om sneller terug te keren, maar we kunnen de wetten van de natuur niet negeren."

Ook over Andy Najar, die uiteindelijk niet onder het mes moet voor zijn hamstrings, gaf Vanhaezebrouck een update. "Andy traint al goed, maar we blijven voorzichtig met hem. Hij is een belangrijke speler voor ons, die vorige keer te snel terugkeerde. Als hij voor januari terugkomt, zal dat niet voor 1 december zijn. We gaan niet overhaast te werk, want zijn explosivieit vormt nog een probleem."