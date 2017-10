Was Vanhaezebrouck toen hij jong was nu fan van Anderlecht of Club Brugge? De oefenmeester schenkt zelf klare wijn

In gesprek met Stadion schept Vanhaezebrouck duidelijkheid. "Ik heb geen zin om er nog veel over te zeggen, maar vanaf het moment dat ik in de lagere school zat, was ik duidelijk supporter van Anderlecht."

"Dat betekent niet dat ik nooit naar Standard of Club Brugge gaan kijken ben. Vooral de Europese matchen dan. Ik heb er zo heel veel gezien."

Dortmund en Tottenham

Vanhaezebrouck maakte namelijk de Europese hoogdagen van blauw-zwart mee. "Op het moment dat ik in het middelbaar zat, deed Club Brugge het Europees heel goed, dan ben ik gaan kijken tegen Dortmund en Tottenham. Maar een sjaal heb ik nooit aangehad", lacht Vanhaezebrouck.