Wat zijn de ambities van Custovic nog met Oostende dit seizoen? "Als dat gebeurt, spring ik in de Noordzee!"

Op de vraag wat Custovic nog wil verwezenljiken dit seizoen, antwoordt hij realistisch: "In onze huidige positie moeten we ons concentreren op de redding. We hebben zowat een derde van ons seizoen gemist, hé. Tot voor onze match in Kortrijk stonden we met 2 op 24. Toen ik overnam, heb ik de spelers gezegd dat er voor ons een kampioenschap van 23 speeldagen startte."

Play-off 1? Plons in de Noordzee Toch blijft de ex-speler van onder meer Moeskroen en Gent brandend ambitieus: "Met 4 op 6 zijn we alleszins niet slecht begonnen. Ik kan wel zeggen dat ik nu voor play-off 1 ga en ik acht dat ergens zelfs nog mogelijk. En als dat zou lukken, zal ik opnieuw iets speciaals doen. Welk liedje ik ga zingen? Dan ga ik gewoon in de Noordzee springen. Niet in juli? Geen probleem, we nemen meteen 25 december." Custovic belooft dus nog meer vuurwerk dan na zijn eerste zege met de Kustjongens, toen hij 'I believe I can fly' zong voor de hele spelersgroep. Bekijk de beelden hieronder nog eens van dit doldwaas tafereel. Hoe viert @tarmos78 de eerste zege ? Met ' I believe i can fly ' van R.Kelly. Vanavond vliegen de drie punten alvast mee naar zee! #kvkkvo pic.twitter.com/5T5wZZom42 — KV Oostende (@kvoostende) 30 september 2017