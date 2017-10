Legear had ook twee andere Belgische clubs die hem wilden: "Maar ik wilde dicht bij mijn familie blijven"

Legear tekende dus voor drie jaar bij STVV, maar er waren andere geïnteresseerden. "Ik kon ook bij Antwerp of KV Oostende terecht", vertelde Legear aan de RTBF. "Maar ik wilde dicht bij mijn familie blijven."

Roland Duchâtelet staat er om bekend om regelmatig spelers tussen zijn clubs te wisselen. "Nee, Charlton, Zeiss Jena, Ujpest, Alcorcon, dat moeten ze niet proberen. Het staat in mijn contract dat ik dicht bij mijn familie blijf. En een transfer naar Grozny of zo is ook niet meer aan de orde. Maar ja, je weet maar nooit."