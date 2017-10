Barcelona maakt wintertarget nu al officieel bekend: "We kopen hem of elke speler die de technische staf wil"

Hoofdtarget nummer 1? Natuurlijk weer Philippe Coutinho van Liverpool. Barça wou hem tijdens de zomer al weghalen, maar dat mislukte toen omdat Liverpool ongeveer 200 miljoen euro vroeg. Maar de Braziliaan staat nog steeds op het lijstje en in januari moet het wel lukken.

"We zijn klaar om Coutinho te kopen tijdens de wintermercato, of welke speler de technische staf ook vraagt", zei Soler aan de journalisten. "Maar het is belangrijk om klaar te zijn, want voor er spelers komen, moeten er ook vertrekken."

Waarna Soler ook een hint gaf dat de Catalanen niet zoveel kunnen uitgeven nadat ze Neymar verkochten. "We moeten zijn prijs vergeten. Na belastingen kregen we ongeveer 188 miljoen, de directe financiël impact op de schatkist was 144 miljoen."